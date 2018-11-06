В Киеве завтра без осадков, температура до +9°
Вечером в столице температура до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 7 ноября, в Киеве без осадков, температура до +9°.
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Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:56, а зайдет в 16:26.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+12°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+11°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+14°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:88 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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