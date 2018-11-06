Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 6 ноября 2018
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На западе до +13°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН
В Украине завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +12°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях ясно, без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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