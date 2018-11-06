Прогноз погоды на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)
На западе до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 ноября по всей Украине будет прохладно, без осадков.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +11°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура до +13°.
В северных областях ясно, без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.
Прогноз погоды в Украине на среду, 7 ноября
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Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+12°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+10°... +4°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+11°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+14°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:88 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:75 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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