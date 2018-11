На севере Индии спасают попавших в снежный плен людей (фото, видео)

В одном из районов спасли 3 человека, которые провели в снежном плену 4 дня.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)

Местные жители попали в снежный плен, полиция проводит спасательную операцию и вызволяет людей, передает Stormnews.

При этом сами спасатели на сутки застревают в проблемных местах. В одном из районов были спасены 3 человека, которые провели в снежном плену 4 дня.

We appreciate this Jammu & Kashmir Traffic Cop who risked his life to save stranded passengers on Historical Mughal Road shopian at Pir ki Gali where five feet snow accumulated. pic.twitter.com/X2D1u8tI4z

Mughal Road Update :- Parties reached till KM 40 . Now last stretch of 5 km left till PKG . We are hopeful that one tube till evening will be cleared. Dist civil & police admn is on job . @KVijayKumarIPS@JmuKmrPolice@ZPHQJammupic.twitter.com/dsjKY1DRlw