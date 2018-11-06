Туманы и морозы: синоптик рассказала о погоде на завтра

Местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.

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Завтра, 7 ноября, в Украине будет без осадков, ночью местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.

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Также в Украине ожидаются туманы. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха ближайшей ночью +2...+6 градусов, местами 0...3 градуса мороза, на юге и западе до +8...+9 градусов. Днем 7 ноября в Украине ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков, временами туманы, температура в течение дня около +10 градусов. Ночью +2...+6 градусов.

Напомним, в конце текущей недели в Украине похолодает, температура воздуха опустится до минусовых значений.