Туманы и морозы: синоптик рассказала о погоде на завтра

14:28, 6 ноября 2018
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Местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 7 ноября, в Украине будет без осадков, ночью местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Также в Украине ожидаются туманы. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха ближайшей ночью +2...+6 градусов, местами 0...3 градуса мороза, на юге и западе до +8...+9 градусов. Днем 7 ноября в Украине ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов", - пишет она.

По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков, временами туманы, температура в течение дня около +10 градусов. Ночью +2...+6 градусов.

Напомним, в конце текущей недели в Украине похолодает, температура воздуха опустится до минусовых значений.

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Теги: #погода#мороз#похолодание
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