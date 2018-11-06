Туманы и морозы: синоптик рассказала о погоде на завтра
Местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.
Завтра, 7 ноября, в Украине будет без осадков, ночью местами температура воздуха понизится до 0-3 градусов мороза.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Также в Украине ожидаются туманы. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха ближайшей ночью +2...+6 градусов, местами 0...3 градуса мороза, на юге и западе до +8...+9 градусов. Днем 7 ноября в Украине ожидается +7...+12 градусов, на юге до +14 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве завтра без осадков, временами туманы, температура в течение дня около +10 градусов. Ночью +2...+6 градусов.
Напомним, в конце текущей недели в Украине похолодает, температура воздуха опустится до минусовых значений.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +1°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+11°... 0°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+8°... -1°
- Херсон+13°... +3°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+8°... -1°
- Черновцы+11°... +5°
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