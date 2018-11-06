В сети появились фото утреннего тумана в Киеве
Из-за тумана видимость на дорогах снизилась до 200-500 м.
Утром 6 ноября Киев окутал густой туман. Видимость на дорогах снизилась до 200-500 м, из-за чего в столице образовались пробки.
Впечатляющими фотографиями утренней мглы делятся пользователи соцсетей.
#Листопад у Києві: прокидаєшся вранці, а за вікном Сайлент-Гілл. У мене пішло кілька років, щоб до цього звикнути. Звісно, з недоблагословенним ЗПсіті теж трапляються тумани, але якось не дуже часто, а щоб "Мамо, а де всі?" - то й взагалі не кожного року. І це все ще дуже моторошно.
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Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на вторник, 6 ноября. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек, осадков не ожидается.
Погода в Украине
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- Донецк+8°... 0°
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