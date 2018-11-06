В сети появились фото утреннего тумана в Киеве

12:56, 6 ноября 2018
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Из-за тумана видимость на дорогах снизилась до 200-500 м.

Утром Киев окутал туман / REUTERS
Утром Киев окутал туман / REUTERS

Утром 6 ноября Киев окутал густой туман. Видимость на дорогах снизилась до 200-500 м, из-за чего в столице образовались пробки.

Впечатляющими фотографиями утренней мглы делятся пользователи соцсетей.

Утренний туман в Киеве / REUTERS
Утренний туман в Киеве / REUTERS

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на вторник, 6 ноября. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек, осадков не ожидается.

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Теги: #Киев#погода#туман
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