В сети появились фото утреннего тумана в Киеве

Из-за тумана видимость на дорогах снизилась до 200-500 м.

Утром Киев окутал туман / REUTERS

Утром 6 ноября Киев окутал густой туман. Видимость на дорогах снизилась до 200-500 м, из-за чего в столице образовались пробки.

Впечатляющими фотографиями утренней мглы делятся пользователи соцсетей.

Утренний туман в Киеве / REUTERS

Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на вторник, 6 ноября. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек, осадков не ожидается.