В Луизиане пронеслись два торнадо (видео)

Торнадо повредили два дома.

Пострадавших нет, сообщает The Weather Channel.

Отмечается, что торнадо повредили два дома, почти 3 тысячи потребителей остались без электроэнергии.

Вечером 5 ноября шторм переместился в штаты Теннесси и Миссисипи, там также появились сообщения о торнадо.

Here’s a tornado on the ground near Plantation Point in Natchitoches. pic.twitter.com/AiKeYTWuNP