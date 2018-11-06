В Луизиане пронеслись два торнадо (видео)

Торнадо повредили два дома.

В Луизиане пронеслись торнадо / www.facebook.com/pg/Natchitoches-Parish-Sheriffs-Office

5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.

Читайте также Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае

Пострадавших нет, сообщает The Weather Channel.

Отмечается, что торнадо повредили два дома, почти 3 тысячи потребителей остались без электроэнергии.

Вечером 5 ноября шторм переместился в штаты Теннесси и Миссисипи, там также появились сообщения о торнадо.

Here’s a tornado on the ground near Plantation Point in Natchitoches. pic.twitter.com/AiKeYTWuNP — KTBS (@KTBS) 5 ноября 2018 г.

Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии.