В Луизиане пронеслись два торнадо (видео)

11:50, 6 ноября 2018
27
0

Торнадо повредили два дома.

В Луизиане пронеслись торнадо / www.facebook.com/pg/Natchitoches-Parish-Sheriffs-Office
В Луизиане пронеслись торнадо / www.facebook.com/pg/Natchitoches-Parish-Sheriffs-Office

5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.

Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае

Пострадавших нет, сообщает The Weather Channel

Отмечается, что торнадо повредили два дома, почти 3 тысячи потребителей остались без электроэнергии. 

Вечером 5 ноября шторм переместился в штаты Теннесси и Миссисипи, там также появились сообщения о торнадо.  

Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#торнадо
Читайте также
У берегов Филиппин произошло землетрясение У берегов Филиппин произошло землетрясение
В Киеве завтра без осадков, температура до +8° В Киеве завтра без осадков, температура до +8°
В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег) В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ударят морозы В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ударят морозы
Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта) Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)
На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
88 %
752 мм
5.8 м/с
62 %
Лента новостей