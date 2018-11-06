В Луизиане пронеслись два торнадо (видео)
Торнадо повредили два дома.
5 ноября в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо, повредив несколько домов.
Четыре человека получили травмы в результате смерча в Китае
Пострадавших нет, сообщает The Weather Channel.
Отмечается, что торнадо повредили два дома, почти 3 тысячи потребителей остались без электроэнергии.
Вечером 5 ноября шторм переместился в штаты Теннесси и Миссисипи, там также появились сообщения о торнадо.
Here’s a tornado on the ground near Plantation Point in Natchitoches. pic.twitter.com/AiKeYTWuNP— KTBS (@KTBS) 5 ноября 2018 г.
Напомним, в австралийском штате Квинсленд пронесся торнадо. В результате тысячи домов остались без электроэнергии.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... -1°
- Черновцы+14°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:88 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
Лента новостей