К Мексике приближается тропический шторм "Хавьер"

10:38, 6 ноября 2018
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Скорость ветра достигает 95 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

К побережью Мексики приближается тропический шторм "Хавьер". 

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Сейчас он находится в 170 км от города Мансанильо и движется в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра достигает 95 км/ч. В прибрежных районах штатов Мичоакан, Колима и Халиско объявили предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Хавьер" принесет с собой сильный ветер, высокие волны, в некоторых районах может выпасть более 10 см осадков.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.

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Теги: #шторм#Мексика
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