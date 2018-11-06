К Мексике приближается тропический шторм "Хавьер"

Скорость ветра достигает 95 км/ч.

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К побережью Мексики приближается тропический шторм "Хавьер".

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Сейчас он находится в 170 км от города Мансанильо и движется в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра достигает 95 км/ч. В прибрежных районах штатов Мичоакан, Колима и Халиско объявили предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Хавьер" принесет с собой сильный ветер, высокие волны, в некоторых районах может выпасть более 10 см осадков.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.