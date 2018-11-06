К Мексике приближается тропический шторм "Хавьер"
Скорость ветра достигает 95 км/ч.
К побережью Мексики приближается тропический шторм "Хавьер".
В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео)
Сейчас он находится в 170 км от города Мансанильо и движется в северо-западном направлении со скоростью 9 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
Скорость ветра достигает 95 км/ч. В прибрежных районах штатов Мичоакан, Колима и Халиско объявили предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Хавьер" принесет с собой сильный ветер, высокие волны, в некоторых районах может выпасть более 10 см осадков.
Напомним, по меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.
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