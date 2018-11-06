У берегов Филиппин произошло землетрясение

09:31, 6 ноября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 6 ноября, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 212 км на юг от провинции Сарангани на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в префектуре Вакаяма в юго-западной части Японии на полуострове Кии в пятницу, 2 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Теги: #землетрясение#Филиппины
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