У берегов Филиппин произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 6 ноября, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В Китае произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 212 км на юг от провинции Сарангани на острове Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в префектуре Вакаяма в юго-западной части Японии на полуострове Кии в пятницу, 2 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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