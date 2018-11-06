В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

08:30, 6 ноября 2018
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Вечером в столице до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / the-city.kiev
В Киеве сегодня без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Киеве без осадков, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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