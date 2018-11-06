В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
Вечером в столице до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Киеве без осадков, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:54, а зайдет в 16:27.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
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- Винница+8°... +1°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:84 %
Давление:754 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
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