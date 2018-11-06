Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

08:10, 6 ноября 2018
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Теплая погода сохранится только в западных областях.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°. 

На западе Украины местами облачно с прояснениями. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +9°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН
Прогноз на 6 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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