Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Теплая погода сохранится только в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ударят морозы
Погода на сегодня. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины местами облачно с прояснениями. Температура до +16°.
В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, 6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... +1°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+15°... +5°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+14°... +4°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:84 %
Давление:754 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:62 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:3.2 км
Фаза луны:
Лента новостей