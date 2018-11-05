В Украине ударят первые морозы

19:32, 5 ноября 2018
291
0

На севере Левобережья 6 ноября местами ночью ожидается 1-3° мороза.

Ночью местами температура будет достигать минусовых отметок / фото УНИАН
Ночью местами температура будет достигать минусовых отметок / фото УНИАН

Завтра, 6 ноября, в Украине синоптики существенных осадков не ожидают.

Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.

6 ноября ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья местами 1-3° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#морозы#прогноз погоды
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +8° В Киеве завтра без осадков, температура до +8°
В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег) В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)
На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения
Киевских водителей предупреждают о тумане Киевских водителей предупреждают о тумане
Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта) Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)
Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта) Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта)
В ГСЧС предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины В ГСЧС предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
99 %
762 мм
4.7 м/с
81 %
Лента новостей