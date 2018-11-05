В Украине ударят первые морозы

На севере Левобережья 6 ноября местами ночью ожидается 1-3° мороза.

Ночью местами температура будет достигать минусовых отметок / фото УНИАН

Завтра, 6 ноября, в Украине синоптики существенных осадков не ожидают.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.

6 ноября ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья местами 1-3° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.