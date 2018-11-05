В Украине ударят первые морозы
На севере Левобережья 6 ноября местами ночью ожидается 1-3° мороза.
Завтра, 6 ноября, в Украине синоптики существенных осадков не ожидают.
Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в социальной сети Facebook.
6 ноября ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья местами 1-3° мороза, днем 5-10° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье до 19°.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.
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