В Киеве завтра без осадков, температура до +8°

В столице завтра ожидается переменная облачность.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, 6 ноября в Киеве без осадков, температура до +8°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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