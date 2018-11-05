Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)
Теплая погода сохранится лишь в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.
Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины местами облачно с прояснениями. Температура до +16°.
В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, 6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 ноября
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+12°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+12°... +2°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+14°... +9°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+9°... +1°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+12°... +5°
- Хмельницкий+11°... +9°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:99 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:81 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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