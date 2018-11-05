Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)

Теплая погода сохранится лишь в западных областях.

В Украине завтра без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 ноября, практически по всей Украине сохранится прохладная погода, без осадков.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины местами облачно с прояснениями. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +9°. В центре переменная облачность, температура до +9°.

Согласно народному прогнозу, 6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.

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