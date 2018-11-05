В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)

Погибла 9-летняя девочка.

В штате Джамму и Кашмир выпал снег / REUTERS

В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за последние 10 лет выпал снег.

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Из-за внезапного снегопада погибла 9-летняя девочка, говорится в сюжете ТСН.

Повреждены линии электропередач, несколько городов остались без света. Снег заблокировал дороги. Несколько пассажиров застряли в тоннеле из-за лавины.

Напомним, во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром.