В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за 10 лет выпал снег (снег)
Погибла 9-летняя девочка.
В индийском штате Джамму и Кашмир впервые за последние 10 лет выпал снег.
Карпаты замело снегом (фото, видео)
Из-за внезапного снегопада погибла 9-летняя девочка, говорится в сюжете ТСН.
Повреждены линии электропередач, несколько городов остались без света. Снег заблокировал дороги. Несколько пассажиров застряли в тоннеле из-за лавины.
В Кашмирской провинции впервые за последние 10 лет выпал снег
Напомним, во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром.
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