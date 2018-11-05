В Украине сохраняется пожарная опасность

15:23, 5 ноября 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 5 ноября, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, без осадков.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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