Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 5 ноября, во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Киевских водителей предупреждают о тумане

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, без осадков.