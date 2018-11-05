В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ударят морозы
Похолодание начнется с восточных областей Украины.
В конце текущей недели в Украине похолодает, температура воздуха опустится до минусовых значений.
Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)
Похолодание начнется с восточных областей. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха. Она постепенно будет снижаться, градусы будут уменьшаться и в конце недели уже почувствуем в ночные, вечерние и утренние часы на наших носах первые слабые минусы" - пишет она.
По словам Диденко, в воскресенье, 11 ноября, морозы ожидаются на востоке и северо-востоке Украины. А уже со следующей недели сильно похолодает и в северных областях.
Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 5 ноября. По всей стране ожидается похолодание, почти без осадков.
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+12°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+12°... +3°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+15°... +7°
- Николаев+15°... +5°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+9°... +1°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+12°... +5°
- Хмельницкий+11°... +9°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+9°... +1°
- Черновцы+15°... +9°