В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда ударят морозы

14:10, 5 ноября 2018
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Похолодание начнется с восточных областей Украины.

В Украину идут заморозки / moldova24.net
В Украину идут заморозки / moldova24.net

В конце текущей недели в Украине похолодает, температура воздуха опустится до минусовых значений.

Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)

Похолодание начнется с восточных областей. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение будем наблюдать от температуры воздуха. Она постепенно будет снижаться, градусы будут уменьшаться и в конце недели уже почувствуем в ночные, вечерние и утренние часы на наших носах первые слабые минусы" - пишет она.

По словам Диденко, в воскресенье, 11 ноября, морозы ожидаются на востоке и северо-востоке Украины. А уже со следующей недели сильно похолодает и в северных областях.

Ранее стал известен прогноз погоды в Украине на 5 ноября. По всей стране ожидается похолодание, почти без осадков.

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Теги: #погода#мороз#похолодание
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