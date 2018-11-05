Погода на неделю: в Украину придут первые морозы (карта)

Ночью температура местами опустится до -2°.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание, практически без осадков.

В понедельник в Украине похолодает, практически без осадков. На западе до +16°, в остальных регионах до +9°...+15°.

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 6 ноября. Без осадков, на западе до +16°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН

В среду, 7 ноября, будет солнечно. Самая теплая погода будет на западе - до +12°. В остальных регионах до +12°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране -2°…+3°, днем на западе до +13°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

В пятницу облачно с проянениями. На юге и западе до +12°, в остальных регионах до +10°.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН

10 и 11 ноября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до -2°, на остальной территории +1°…+4°. Днем температура по стране +7°...+12°. В воскресенье ночью на востоке до -2°, днем в Украине от +7° до +13°.

Прогноз на 10 ноября / УНИАН

Прогноз на 11 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима. 6 ноября - Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Лучина трещит — к морозу.

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7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа — дождиком или снегом.

8 ноября — Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой", "Если Дмитрий со снегом, то и Коляда будет заснеженная, а весна поздняя". 9 ноября — Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

10 ноября — Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно — в середине декабря будут сильные морозы. 11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Синичка пищит — зиму призывает.

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