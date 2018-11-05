На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения

10:43, 5 ноября 2018
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Несколько человек пропали без вести.

Последствия наводнения на Сицилии / REUTERS
Последствия наводнения на Сицилии / REUTERS

В результате наводнения, вызванного ливнями, на итальянском острове Сицилия погибли 12 человек, некоторые пропали без вести.

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Ливни и ветреная погода вызвали подъем уровня воды в сицилийских реках, резкий подъем уровня воды ночью привел к затоплению жилых домов, передает Синьхуа со ссылкой на ANSA. 

Непогода привела к гибели 12 человек в районах Палермо и Агридженто, еще несколько пропали без вести.

Напомним, из парагвайского города Асунсьон из-за сильного наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.

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Теги: #Италия#наводнение#Сицилия
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