На Сицилии 12 человек стали жертвами наводнения
Несколько человек пропали без вести.
В результате наводнения, вызванного ливнями, на итальянском острове Сицилия погибли 12 человек, некоторые пропали без вести.
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Ливни и ветреная погода вызвали подъем уровня воды в сицилийских реках, резкий подъем уровня воды ночью привел к затоплению жилых домов, передает Синьхуа со ссылкой на ANSA.
Непогода привела к гибели 12 человек в районах Палермо и Агридженто, еще несколько пропали без вести.
12 человеческих жизней за один день забрала наводнение на итальянском острове Сицилия
Напомним, из парагвайского города Асунсьон из-за сильного наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.
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