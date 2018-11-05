Киевских водителей предупреждают о тумане
Утром в столице видимость составляет 200-300 м.
В понедельник, 5 ноября, в Киеве ожидается туман, видимость ухудшится до 200-300 метров.
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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Утром 5 ноября в столице туман, видимость 200-300 м", - говорится в сообщении.
В КГГА водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют следовать таким советам: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.
Ранее стал известен прогноз погоды в Киеве на 5 ноября. В столице пройдет дождь, температура до +8°.
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