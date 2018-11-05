В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +8°

08:30, 5 ноября 2018
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Вечером температура в столице до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 ноября в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, почти без осадков.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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