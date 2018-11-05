Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)

Местами температура днем до +8°.

Сегодня в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, без осадков.

На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура до +16°.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до +8°. В центре облачно с прояснениями, температура до +11°.

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

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