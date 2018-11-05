Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)

08:09, 5 ноября 2018
84
0

Местами температура днем до +8°.

Сегодня в Украине похолодает / УНИАН
Сегодня в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, без осадков.

На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура до +16°.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до +8°. В центре облачно с прояснениями, температура до +11°.

Прогноз на 5 ноября / УНИАН
Прогноз на 5 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта) Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)
Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта) Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта)
В ГСЧС предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины В ГСЧС предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины
На Сицилии и Сардинии объявлен красный уровень опасности из-за непогоды (видео) На Сицилии и Сардинии объявлен красный уровень опасности из-за непогоды (видео)
Туманы и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Туманы и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
99 %
762 мм
3.6 м/с
72 %
Лента новостей