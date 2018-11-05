Погода на сегодня: в Украину придет похолодание (карта)
Местами температура днем до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 ноября, в Украине похолодает, без осадков.
На востоке без осадков, температура до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура до +16°.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Температура до +8°. В центре облачно с прояснениями, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 5 ноября — Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +5°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+11°... +4°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+10°... +3°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+15°... +8°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+9°... +1°
- Ровно+14°... +8°
- Симферополь+14°... +5°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+9°... 0°
- Херсон+14°... +4°
- Хмельницкий+12°... +8°
- Черкассы+11°... +3°
- Чернигов+10°... +1°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+ 11 °
Пасмурно, небольшой дождьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:99 %
Давление:762 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:06:41
Закат17:04
Видимость:16 км
Фаза луны:
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