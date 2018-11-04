Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели (карта)
Погоду в Украине будет определять антициклон.
Погода в Украине в понедельник, 5 ноября, все еще будет комфортной и без осадков. Однако на смену осеннему теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Так, в понедельник, 5 ноября, в Украине снова будет сухо, однако солнца ожидать не следует.
Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Украине и рассказали, когда выпадет первый снег
Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.
"Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов, – пишет синоптик.
В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.
При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.
Прогноз погоды на понедельник, 5 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +11...+13
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон.
В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.
Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+12°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+14°... +9°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+11°... +6°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+16°... +7°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+14°... +8°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+15°... +8°
- Симферополь+17°... +8°
- Сумы+11°... +3°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+12°... +4°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+15°... +8°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+16°... +7°