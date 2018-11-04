В ГСЧС предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины

В Киеве сегодня будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура 12-14 градусов тепла.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории большинства областей Украины.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Утром 4 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

В г. Киеве и Киевской области сегодня утром также туман, видимость 200-500 м. В целом сегодня в столице будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ветер переменных направлений 3-8 м/с, температура 12-14 градусов тепла.