Туман, солнце, дождь: синоптики рассказали о погоде 4 ноября (карта)

Прогноз погоды на 4 ноября: осеннее тепло не отступает, но возможны короткие дожди.

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Погода в Украине в воскресенье, 4 ноября, будет комфортной во всех регионах. Второе бабье лето еще порадует украинцев своим теплом, солнышком и красивыми туманами. Однако, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в воскресенье сильные дожди или ветер не предвидятся, однако будут "красивые туманы". Незначительные осадки вероятны только в западных и северных областях.

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"4 ноября в Украине синоптическая ситуация – без особых изменений. Туманы, где туман, где-то даже солнышко, словом, без существенных осадков. Градусы также там, где и были, термическая стабильность: + 10 + 16 градусов тепла", – отметила синоптик.

Диденко добавила, что в течение воскресенья будет комфортная температура воздуха. На Юге и Западе столбики термометров достигнут + 14 + 19 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – + 8 + 13 градусов.

В Киеве 4 ноября будет свежая, однако теплая погода – 12 градусов. Также, возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, в городах Украины:

Ужгород – + 20 ... + 22

Львов – + 14 ... + 16

Ивано-Франковск – + 14 ... + 16

Тернополь – + 13 ... + 15

Черновцы – + 14 ... + 16

Хмельницкий – + 13 ... + 15

Луцк – + 14 ... + 16

Ровно – + 14 ... + 16

Житомир – + 13 ... + 15

Винница – + 12 ... + 14

Одесса – + 14 ... + 16

Николаев – + 13 ... + 15

Херсон – + 11 ... + 13

Симферополь – + 13 ... + 15

Кропивницкий – + 12 ... + 14

Черкассы – + 12 ... + 14

Чернигов – + 11 ... + 13

Сумы – + 10 ... + 12

Полтава – + 12 ... + 14

Днепр – + 11 ... + 13

Запорожье – + 10 ... + 12

Донецк – + 12 ... + 14

Луганск – + 11 ... + 13

Харьков – + 11 ... + 13

Киев – + 12 ... + 14