Туман, солнце, дождь: синоптики рассказали о погоде 4 ноября (карта)
Прогноз погоды на 4 ноября: осеннее тепло не отступает, но возможны короткие дожди.
Погода в Украине в воскресенье, 4 ноября, будет комфортной во всех регионах. Второе бабье лето еще порадует украинцев своим теплом, солнышком и красивыми туманами. Однако, в некоторых регионах возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в воскресенье сильные дожди или ветер не предвидятся, однако будут "красивые туманы". Незначительные осадки вероятны только в западных и северных областях.
Погода на выходные: в Украине без осадков, в большинстве областей немного похолодает (карта)
"4 ноября в Украине синоптическая ситуация – без особых изменений. Туманы, где туман, где-то даже солнышко, словом, без существенных осадков. Градусы также там, где и были, термическая стабильность: + 10 + 16 градусов тепла", – отметила синоптик.
Диденко добавила, что в течение воскресенья будет комфортная температура воздуха. На Юге и Западе столбики термометров достигнут + 14 + 19 градусов. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – + 8 + 13 градусов.
В Киеве 4 ноября будет свежая, однако теплая погода – 12 градусов. Также, возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды на воскресенье, 4 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 20 ... + 22
Львов – + 14 ... + 16
Ивано-Франковск – + 14 ... + 16
Тернополь – + 13 ... + 15
Черновцы – + 14 ... + 16
Хмельницкий – + 13 ... + 15
Луцк – + 14 ... + 16
Ровно – + 14 ... + 16
Житомир – + 13 ... + 15
Винница – + 12 ... + 14
Одесса – + 14 ... + 16
Николаев – + 13 ... + 15
Херсон – + 11 ... + 13
Симферополь – + 13 ... + 15
Кропивницкий – + 12 ... + 14
Черкассы – + 12 ... + 14
Чернигов – + 11 ... + 13
Сумы – + 10 ... + 12
Полтава – + 12 ... + 14
Днепр – + 11 ... + 13
Запорожье – + 10 ... + 12
Донецк – + 12 ... + 14
Луганск – + 11 ... + 13
Харьков – + 11 ... + 13
Киев – + 12 ... + 14
Погода в Украине
- Винница+13°... +7°
- Днепр+11°... +3°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+13°... +8°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +8°
- Киев+13°... +8°
- Кировоград+12°... +4°
- Луганск+11°... +1°
- Луцк+16°... +10°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+9°... +4°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+16°... +5°
- Сумы+9°... +4°
- Тернополь+14°... +7°
- Харьков+9°... +3°
- Херсон+14°... +4°
- Хмельницкий+13°... +7°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+15°... +6°