На Сицилии и Сардинии объявлен красный уровень опасности из-за непогоды (видео)

16:36, 3 ноября 2018
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В конце октября красный уровень опасности был объявлен в пяти итальянских областях из-за обрушившейся на Апеннины непогоды.

Сардиния \ REUTERS
Сардиния \ REUTERS

На двух итальянских островах - Сицилии и Сардинии - объявлен красный (высший) уровень опасности из-за плохой погоды.

Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек

Как передает kommersant со ссылкой на RAI News, вчера, 2 ноября, жертвами непогоды в Италии стали два человека - на Сардинии из-за удара молнии погиб немецкий турист, еще один человек умер в больнице в Тренто спустя четыре дня после удара молнии.

В конце октября красный уровень опасности был объявлен в пяти итальянских областях из-за обрушившейся на Апеннины непогоды. Напомним, накануне из-за ливней затопило Венецию.

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Теги: #Италия#непогода
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