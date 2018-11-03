На Сицилии и Сардинии объявлен красный уровень опасности из-за непогоды (видео)
В конце октября красный уровень опасности был объявлен в пяти итальянских областях из-за обрушившейся на Апеннины непогоды.
На двух итальянских островах - Сицилии и Сардинии - объявлен красный (высший) уровень опасности из-за плохой погоды.
Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек
Как передает kommersant со ссылкой на RAI News, вчера, 2 ноября, жертвами непогоды в Италии стали два человека - на Сардинии из-за удара молнии погиб немецкий турист, еще один человек умер в больнице в Тренто спустя четыре дня после удара молнии.
В конце октября красный уровень опасности был объявлен в пяти итальянских областях из-за обрушившейся на Апеннины непогоды. Напомним, накануне из-за ливней затопило Венецию.
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