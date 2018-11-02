Туманы и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Температура воздуха будет в пределах +10...+16 градусов.
В Украине в течение 3-4 ноября будет тепло и без существенных осадков.
Погода на выходные: в Украине без осадков, в большинстве областей немного похолодает (карта)
Ожидаются туманы, в воскресенье на западе и севере местами возможны дожди. Такой прогноз погоды в Украине сделала синоптик Наталья Диденко.
"В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких "минусов" не будет.
А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие-то районные слабенькие дождики местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", - пишет она.
По словам Диденко, в дневные часы ожидается +10...+16 градусов, на юге и западе до +14...+19 градусов. На Сумщине, Харьковщине будет прохладнее всего: +8...+13 градусов.
Напомним, октябрь 2018 года в Киеве был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений.
Погода в Украине
- Винница+12°... +7°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+11°... +7°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+11°... +7°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+13°... +10°
- Львов+15°... +10°
- Николаев+15°... +5°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+11°... +3°
- Тернополь+12°... +7°
- Харьков+11°... 0°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+11°... +7°
- Черкассы+11°... +6°
- Чернигов+11°... +8°
- Черновцы+16°... +8°