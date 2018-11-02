Туманы и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

16:15, 2 ноября 2018
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Температура воздуха будет в пределах +10...+16 градусов.

На выходных в Украине ожидаются туманы / УНИАН
На выходных в Украине ожидаются туманы / УНИАН

В Украине в течение 3-4 ноября будет тепло и без существенных осадков.

Погода на выходные: в Украине без осадков, в большинстве областей немного похолодает (карта)

Ожидаются туманы, в воскресенье на западе и севере местами возможны дожди. Такой прогноз погоды в Украине сделала синоптик Наталья Диденко.

"В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких "минусов" не будет.

А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие-то районные слабенькие дождики местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", - пишет она.

По словам Диденко, в дневные часы ожидается +10...+16 градусов, на юге и западе до +14...+19 градусов. На Сумщине, Харьковщине будет прохладнее всего: +8...+13 градусов.

Напомним, октябрь 2018 года в Киеве был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений.

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Теги: #погода#туман
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