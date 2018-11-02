В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

14:59, 2 ноября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В префектуре Вакаяма в юго-западной части Японии на полуострове Кии в пятницу, 2 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 33,7 градуса северной широты и 135 градусов восточной долготы, очаг залегал на глубине 50 км, передает Xinhua со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.

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Теги: #Япония#землетрясение
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