Два человека погибли в результате шторма на юге США (фото, видео)

Непогода затронула несколько штатов.

Ненастная погода охватила штаты Техас, Миссисипи, Луизиана, Оклахома и Арканзас, сообщает The Weather Channel.

Из-за непогода почти 100 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. Один человек погиб в штате Техас, еще один - в Миссисипи. В нескольких штатах пронеслись торнадо.

Штормы ожидаются и 2 ноября. Сильные веры и даже торнадо возможны в Луизиане, Джорджии, Алабаме и Флориде.

