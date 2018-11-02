Два человека погибли в результате шторма на юге США (фото, видео)

Непогода затронула несколько штатов.

Последствия шторма в США / twitter.com/MarcWeinbergWX

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.

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Ненастная погода охватила штаты Техас, Миссисипи, Луизиана, Оклахома и Арканзас, сообщает The Weather Channel.

Из-за непогода почти 100 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. Один человек погиб в штате Техас, еще один - в Миссисипи. В нескольких штатах пронеслись торнадо.

Штормы ожидаются и 2 ноября. Сильные веры и даже торнадо возможны в Луизиане, Джорджии, Алабаме и Флориде.

Pictures of the significant damage near Pineville. This includes downed trees and power lines, flipped vehicles, and structural damage. #LaWXpic.twitter.com/sJGfFUBRsu — Trevor Sonnier-KLFY (@TrevorSonnierWX) 1 ноября 2018 г.

What is it with Houston flooding on Holidays???!!! pic.twitter.com/9x28nAWMpC — Elizabeth Del Bosque (@manypacatex) 31 октября 2018 г.

Напомним, в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.