Два человека погибли в результате шторма на юге США (фото, видео)

13:49, 2 ноября 2018
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Непогода затронула несколько штатов.

Последствия шторма в США / twitter.com/MarcWeinbergWX
Последствия шторма в США / twitter.com/MarcWeinbergWX

По меньшей мере два человека погибли, еще несколько получили травмы в результате шторма на юге США.

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Ненастная погода охватила штаты Техас, Миссисипи, Луизиана, Оклахома и Арканзас, сообщает The Weather Channel.

Из-за непогода почти 100 тысяч домов и предприятий остались без электроэнергии. Один человек погиб в штате Техас, еще один - в Миссисипи. В нескольких штатах пронеслись торнадо. 

Штормы ожидаются и 2 ноября. Сильные веры и даже торнадо возможны в Луизиане, Джорджии, Алабаме и Флориде.

Напомним, в результате тропического шторма "Лубан" в провинции Эль-Махра на востоке Йемена погибли 11 человек.

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Теги: #США#шторм
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