Погода на выходные: в Украине без осадков, в большинстве областей немного похолодает (карта)
В воскресенье в отдельных областях возможны дожди.
На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье также переменная облачность, +2°...+12°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине почти без осадков, на юге до +18° (карта)
Погода во Львове на субботу: без осадков, ночью +7°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +8°…+13°.
В Луцке в субботу ночью +7°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+13°. В воскресенье до +12°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +8°...+15°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье +3°...+9°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.
В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+16°. В воскресенье +4°...+16°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура до +13°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье температура до +11°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье +3°...+11°, ливень.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье пасмурно, ночью +5°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье пасмурно, ночью +8°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +14°, облачно.
В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +5° …+20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+12°... +7°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+11°... +2°
- Житомир+11°... +7°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+11°... +7°
- Кировоград+13°... +4°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+13°... +10°
- Львов+16°... +10°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+12°... +2°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+11°... +3°
- Тернополь+12°... +7°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+11°... +7°
- Черкассы+11°... +6°
- Чернигов+11°... +8°
- Черновцы+17°... +8°