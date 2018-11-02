Погода на выходные: в Украине без осадков, в большинстве областей немного похолодает (карта)

В воскресенье в отдельных областях возможны дожди.

На выходных в Украине почти без осадков / УНИАН

На выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей немного похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье также переменная облачность, +2°...+12°.

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Погода во Львове на субботу: без осадков, ночью +7°, днем +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, +8°…+13°.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +7°...+13°. В воскресенье до +12°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +8°...+15°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье +3°...+9°, пройдет дождь.

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

Прогноз на 4 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.

В Симферополе завтра будет ясно, +5°...+16°. В воскресенье +4°...+16°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура до +13°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +9°. В воскресенье температура до +11°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°. В воскресенье +3°...+11°, ливень.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +18°. В воскресенье пасмурно, ночью +5°, днем +11°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье пасмурно, ночью +8°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье температура до +14°, облачно.

В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье практически безоблачно, температура воздуха +5° …+20°.

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