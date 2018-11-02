В Китае из-за приближения тайфуна "Юту" эвакуировали более 10 тысяч человек
Ожидается, что тайфун принесет в Китай дожди и сильный ветер.
Из-за приближения тайфуна "Юту" в китайской провинции Фуцзянь были эвакуированы более 10 тысяч человек.
Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова
Днем 1 ноября "Юту" находился приблизительно в 430 км от побережья уезда Дуншань провинции Фуцзянь, он продвигается на север со скоростью 10 км в час, передает Синьхуа со ссылкой на провинциальный метеорологический центр.
Ожидается, что в центральной и южной частях Фуцзяни тайфун вызовет ветер силой 11-12 баллов, в городах Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу пройдут мощные ливни.
Закрыты 65 туристических объектов и приостановлена работа на 702 строительных площадках.
Напомним, 13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.
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