В Китае из-за приближения тайфуна "Юту" эвакуировали более 10 тысяч человек

Ожидается, что тайфун принесет в Китай дожди и сильный ветер.

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Из-за приближения тайфуна "Юту" в китайской провинции Фуцзянь были эвакуированы более 10 тысяч человек.

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Днем 1 ноября "Юту" находился приблизительно в 430 км от побережья уезда Дуншань провинции Фуцзянь, он продвигается на север со скоростью 10 км в час, передает Синьхуа со ссылкой на провинциальный метеорологический центр.

Ожидается, что в центральной и южной частях Фуцзяни тайфун вызовет ветер силой 11-12 баллов, в городах Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу пройдут мощные ливни.

Закрыты 65 туристических объектов и приостановлена работа на 702 строительных площадках.

Напомним, 13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.