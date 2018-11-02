Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В течение ближайших дней в большинстве областей Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"2-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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