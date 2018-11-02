Сегодня в Киеве без осадков, температура до +13°

В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 ноября, в Киеве без осадков, температура до +13°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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