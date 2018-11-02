Сегодня в Киеве без осадков, температура до +13°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 ноября, в Киеве без осадков, температура до +13°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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- Винница+12°... +6°
- Днепр+12°... +3°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+12°... +8°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+13°... +10°
- Львов+17°... +10°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+13°... +6°
- Харьков+10°... +1°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+12°... +7°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+20 °
Влажность:89 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:37
Закат18:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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