Прогноз погоды на сегодня: в Украине почти без осадков, на юге до +18° (карта)

Дожди местами ожидаются на западе страны.

В Украине сегодня почти без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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Подробный прогноз погоды. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура до +13°.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

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