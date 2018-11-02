Прогноз погоды на сегодня: в Украине почти без осадков, на юге до +18° (карта)

08:10, 2 ноября 2018
26
0

Дожди местами ожидаются на западе страны.

В Украине сегодня почти без осадков / the-city.kiev
В Украине сегодня почти без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.

Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет

Подробный прогноз погоды. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура до +13°.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН
Прогноз на 2 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет
Жертвами лесного пожара в ЮАР стали семь человек (видео) Жертвами лесного пожара в ЮАР стали семь человек (видео)
В Китае произошло мощное землетрясение В Китае произошло мощное землетрясение
На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
89 %
746 мм
5.5 м/с
68 %
Лента новостей