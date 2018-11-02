Прогноз погоды на сегодня: в Украине почти без осадков, на юге до +18° (карта)
Дожди местами ожидаются на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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Подробный прогноз погоды. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, если 2 ноября волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +6°
- Днепр+12°... +3°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+12°... +8°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+11°... +3°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+13°... +10°
- Львов+17°... +10°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+13°... +9°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+13°... +9°
- Симферополь+17°... +5°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+13°... +6°
- Харьков+10°... +1°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+12°... +7°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+16°... +8°
Виргиния, США
+ 20 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+20 °
Влажность:89 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:37
Закат18:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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