На севере Чили произошло мощное землетрясение
О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось.
В регионе Тарапака, который расположен на севере Чили, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.
Об этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS), передает РБК.
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По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.
В свою очередь USGS сообщает, что глубина залегания подземных толчков составила 95 км, а эпицентр находился в 89 км от Икике.
О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось. Также пока неизвестно о пострадавших в результате подземных толков.
Ранее УНИАН сообщал, что в китайской провинции Сычуань 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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