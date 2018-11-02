На севере Чили произошло мощное землетрясение

01:53, 2 ноября 2018
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О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось.

Землетрясение произошло на севере Чили / earthquake.usgs.gov
Землетрясение произошло на севере Чили / earthquake.usgs.gov

В регионе Тарапака, который расположен на севере Чили, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.

Об этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США​ (USGS), передает РБК.

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По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.

В свою очередь USGS сообщает, что глубина залегания подземных толчков составила 95 км, а эпицентр находился в 89 км от Икике.

О разрушениях или вызванных землетрясением цунами не сообщалось. Также пока неизвестно о пострадавших в результате подземных толков.

Ранее УНИАН сообщал, что в китайской провинции Сычуань 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Теги: #землетрясение#Чили
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