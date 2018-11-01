Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Украине и рассказали, когда выпадет первый снег
Синоптики прогнозируют, что первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября.
Ноябрь в Украине начнется относительно высокой температурой воздуха, туманами и антициклонным характером погоды.
Поэтому существенных дождей не предвидится. 1 ноября и до конца недели в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. 3 и 4 числа возможен небольшой дождь в западной части Украины и на Севере, пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко.
Начало следующей недели существенных изменений в погоде Украины не принесет. Температура воздуха в дневные часы составит +12+18 градусов, на Севере и на Востоке - +9+15 градусов.
Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, в начале ноября погода в Украине существенно не изменится, передают "Факты".
Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)
"В ноябре украинцам стоит приготовиться к температурным "качелям": с 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в следующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров снова поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут до 23 ноября, - говорит народный синоптик Леонид Горбань. - Существенное похолодание придет в Украину с 23 ноября: ночью температура опустится до 9 градусов мороза. Но холода продержатся не долго. Уже с 28 ноября вновь ожидается потепление. По моим подсчетам, относительно теплая погода продержится до конца ноября".
Что касается осадков, то 2-3 ноября возможен дождь, а 6-7 ноября и 14-16 ноября - мокрый снег. "Первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября, но уже на следующий его смоет мокрым снегом и дождем", - добавил народный синоптик.
Еще один народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в начале первой декады ноября еще будут теплые дни. Но им на смену придет похолодание - иногда до минусовой температуры, которое будет сопровождаться дождями и порывами ветра.
"Вторая декада ноября начнется с тепла, но уже через несколько дней в Украину придут холода: ночью заморозки, временами возможен снег и сильный ветер. Такая практически зимняя погода продержится до третьей декады ноября, потом снова потеплеет", - говорит Деркач.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в ноябре 2018 года температура воздуха в Украине будет близкой к средним показателям этого месяца.
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+19°... +8°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+11°... +4°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+16°... +9°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+18°... +10°