Синоптики дали прогноз погоды на ноябрь в Украине и рассказали, когда выпадет первый снег

Синоптики прогнозируют, что первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября.

Иллюстрация REUTERS

Ноябрь в Украине начнется относительно высокой температурой воздуха, туманами и антициклонным характером погоды.

Поэтому существенных дождей не предвидится. 1 ноября и до конца недели в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. 3 и 4 числа возможен небольшой дождь в западной части Украины и на Севере, пишет в своем блоге синоптик Наталья Диденко.

Начало следующей недели существенных изменений в погоде Украины не принесет. Температура воздуха в дневные часы составит +12+18 градусов, на Севере и на Востоке - +9+15 градусов.

Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, в начале ноября погода в Украине существенно не изменится, передают "Факты".

Читайте также Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

"В ноябре украинцам стоит приготовиться к температурным "качелям": с 1 по 5 ноября будет плюсовая температура, но уже в следующие три дня ударят ночные морозы. В следующие три дня столбики термометров снова поднимутся до плюсовых отметок. И такие перепады будут до 23 ноября, - говорит народный синоптик Леонид Горбань. - Существенное похолодание придет в Украину с 23 ноября: ночью температура опустится до 9 градусов мороза. Но холода продержатся не долго. Уже с 28 ноября вновь ожидается потепление. По моим подсчетам, относительно теплая погода продержится до конца ноября".

Что касается осадков, то 2-3 ноября возможен дождь, а 6-7 ноября и 14-16 ноября - мокрый снег. "Первый настоящий снег выпадет в Украине 27 ноября, но уже на следующий его смоет мокрым снегом и дождем", - добавил народный синоптик.

Еще один народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в начале первой декады ноября еще будут теплые дни. Но им на смену придет похолодание - иногда до минусовой температуры, которое будет сопровождаться дождями и порывами ветра.

"Вторая декада ноября начнется с тепла, но уже через несколько дней в Украину придут холода: ночью заморозки, временами возможен снег и сильный ветер. Такая практически зимняя погода продержится до третьей декады ноября, потом снова потеплеет", - говорит Деркач.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в ноябре 2018 года температура воздуха в Украине будет близкой к средним показателям этого месяца.