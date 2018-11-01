Завтра в Киеве без осадков, температура до +13°
В столице завтра ожидается переменная облачность.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 ноября, в Киеве без осадков, температура до +13°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 16:34.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+19°... +8°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+11°... +4°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+16°... +9°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+18°... +10°
Виргиния, США
+ 15 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+15 °
Влажность:81 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:36
Закат18:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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