Завтра в Киеве без осадков, температура до +13°

17:00, 1 ноября 2018
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В столице завтра ожидается переменная облачность.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt
В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 ноября, в Киеве без осадков, температура до +13°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер юго-восточный, до 5,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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