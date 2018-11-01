Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 1 ноября 2018
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в Украине практически без осадков, в большинстве областей будет тепло.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, если 2 ноября волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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