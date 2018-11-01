Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет

15:36, 1 ноября 2018
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Среднемесячная температура воздуха составила +10,7°.

Октябрь в Киеве был очень теплым / фото УНИАН
Октябрь в Киеве был очень теплым / фото УНИАН

Октябрь 2018 года в Киеве был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений.

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Среднемесячная температура составила +10,7°, что выше климатической нормы на 2,6°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было 1 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,4°, а теплее всего - 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня +24°. Это был самый теплый день нынешнего бабьего лета.

В середине октября было побито 5 температурных рекордов. Таким образом нынешний октябрь занял 9 позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Самым теплым остается октябрь 1935 года, когда средняя месячная температура была выше нынешней на 1,7°.

В октябре в Киеве выпало 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.

Напомним, температура ночью 30 октября в Киеве повторила рекорд: столбик термометра не опустился ниже +12,2°.

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Теги: #Киев#погода
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