Октябрь в Киеве стал одним из самых теплых за 137 лет
Среднемесячная температура воздуха составила +10,7°.
Октябрь 2018 года в Киеве был одним из самых теплых за 137 лет метеонаблюдений.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)
Среднемесячная температура составила +10,7°, что выше климатической нормы на 2,6°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Холоднее всего было 1 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,4°, а теплее всего - 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня +24°. Это был самый теплый день нынешнего бабьего лета.
В середине октября было побито 5 температурных рекордов. Таким образом нынешний октябрь занял 9 позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Самым теплым остается октябрь 1935 года, когда средняя месячная температура была выше нынешней на 1,7°.
В октябре в Киеве выпало 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.
Напомним, температура ночью 30 октября в Киеве повторила рекорд: столбик термометра не опустился ниже +12,2°.
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +4°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+12°... +6°
- Запорожье+13°... +4°
- Ивано-Франковск+19°... +8°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+11°... +4°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+16°... +9°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+9°... +2°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+13°... +7°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+10°... +4°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+18°... +10°