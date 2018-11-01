Жертвами лесного пожара в ЮАР стали семь человек (видео)

14:21, 1 ноября 2018
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С пожаром борются более 400 пожарных.

В ЮАР горит лесной пожар / twitter.com/JoanRedikulas
В ЮАР горит лесной пожар / twitter.com/JoanRedikulas

По меньшей мере семь человек погибли в результате лесного пожара в Западно-Капской провинции (ЮАР).

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Среди погибших беременная женщина и трое детей, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Из города Джордж из-за пожара уехали 200 человек, также эвакуировали жителей трех пригородов. С пожаром борются более 400 пожарных, с прошлой недели огонь охватил 16 тысяч га леса.

Напомним, сентябрь 2018 года стал самым сухим в Австралии за всю историю страны, а также вторым по засушливости месяцем после апреля 1902 года.

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Теги: #пожар#ЮАР
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