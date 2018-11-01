Жертвами лесного пожара в ЮАР стали семь человек (видео)

С пожаром борются более 400 пожарных.

В ЮАР горит лесной пожар / twitter.com/JoanRedikulas

По меньшей мере семь человек погибли в результате лесного пожара в Западно-Капской провинции (ЮАР).

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Среди погибших беременная женщина и трое детей, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Из города Джордж из-за пожара уехали 200 человек, также эвакуировали жителей трех пригородов. С пожаром борются более 400 пожарных, с прошлой недели огонь охватил 16 тысяч га леса.

#GeorgeFire Update



Outeniqua Pass remains closed until further notice.



STATUS OF FIRE

Residents living on the borders of the town and forest are requested to voluntarily evacuate their homes due to danger of smoke inhalation. The fire remains active on the slopes. pic.twitter.com/YDReISbreH — Working on Fire (@wo_fire) 29 октября 2018 г.

Напомним, сентябрь 2018 года стал самым сухим в Австралии за всю историю страны, а также вторым по засушливости месяцем после апреля 1902 года.