Жертвами лесного пожара в ЮАР стали семь человек (видео)

С пожаром борются более 400 пожарных.

Читайте также В Италии не стихают лесные пожары: огонь уничтожил сотни домов

Среди погибших беременная женщина и трое детей, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Из города Джордж из-за пожара уехали 200 человек, также эвакуировали жителей трех пригородов. С пожаром борются более 400 пожарных, с прошлой недели огонь охватил 16 тысяч га леса.

#GeorgeFire Update



Outeniqua Pass remains closed until further notice.



STATUS OF FIRE

Residents living on the borders of the town and forest are requested to voluntarily evacuate their homes due to danger of smoke inhalation. The fire remains active on the slopes. pic.twitter.com/YDReISbreH