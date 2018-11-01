Из-за наводнения в Парагвае эвакуировали 10 тысяч человек

12:53, 1 ноября 2018
15
0

Уровень воды в реке Парагвай превышает критический уровень на 11 см.

Наводнение в Парагвае / REUTERS
Наводнение в Парагвае / REUTERS

Из парагвайского города Асунсьон из-за сильного наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.

Судан пострадал от сильного наводнения

Уровень воды в реке Парагвай превышает критический уровень на 11 см, с 12 октября вода поднялась с 4,5 метров до 5,61, сообщает Floodlist.

Ожидается, что из-за дождей к 19 ноября уровень воды в реке поднимется до 5,9 метров. В декабре 2015 года вода поднялась до 7 метров, из-за чего эвакуировали более 50 тысяч человек.

Напомним, 13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наводнение
Читайте также
В Китае произошло мощное землетрясение В Китае произошло мощное землетрясение
На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура до +14° В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день ноября Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день ноября
Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео) Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео)
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
82 %
751 мм
7.8 м/с
0 %
Лента новостей