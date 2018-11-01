Из-за наводнения в Парагвае эвакуировали 10 тысяч человек

Уровень воды в реке Парагвай превышает критический уровень на 11 см.

Наводнение в Парагвае / REUTERS

Из парагвайского города Асунсьон из-за сильного наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.

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Уровень воды в реке Парагвай превышает критический уровень на 11 см, с 12 октября вода поднялась с 4,5 метров до 5,61, сообщает Floodlist.

Ожидается, что из-за дождей к 19 ноября уровень воды в реке поднимется до 5,9 метров. В декабре 2015 года вода поднялась до 7 метров, из-за чего эвакуировали более 50 тысяч человек.

Напомним, 13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.