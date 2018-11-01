В Китае произошло мощное землетрясение

11:42, 1 ноября 2018
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Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Китае произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В китайской провинции Сычуань 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Информации о разрушениях и пострадавших пока нет, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что от землетрясения не пострадал дорожный и водный транспорт. Некоторые сельские дома получили легкие повреждения, в части уездов пострадали линии связи.

Жители города Сичан рассказали, что при землетрясении они слышали приглушенные звуки и видели, как товары падали с полок супермаркетов.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Теги: #землетрясение#Китай
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