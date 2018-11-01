На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек

Спасатели не могут добраться к 20 людям, их состояние пока не известно.

13 человек погибли на Филиппинах в результате схода оползней / REUTERS

13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.

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Самый серьезный оползень произошел вечером 30 октября, в результате ливня селевые потоки ударили по зданию в городе Натонин провинции Маунтин на севере страны, десятки людей оказались заблокированными, передает Синьхуа.

31 октября спасатели вызволили из грязевого плена шесть человек и обнаружили восемь тел погибших. Сейчас еще более 20 человек находятся в здании, их состояние пока не известно.

Спасательные работы усложняются тем, что из-за тайфуна дороги оказались заблокированными, до места происшествия приходится добираться пешком.

Ранее оползни, вызванные тайфуном "Юту", уже унесли жизни пятерых человек в городе Батад и провинции Калинга.

Напомним, в результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.