На Филиппинах жертвами супертайфуна "Юту" стали 13 человек
Спасатели не могут добраться к 20 людям, их состояние пока не известно.
13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных супертайфуном "Юту" на Филиппинах.
Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова
Самый серьезный оползень произошел вечером 30 октября, в результате ливня селевые потоки ударили по зданию в городе Натонин провинции Маунтин на севере страны, десятки людей оказались заблокированными, передает Синьхуа.
31 октября спасатели вызволили из грязевого плена шесть человек и обнаружили восемь тел погибших. Сейчас еще более 20 человек находятся в здании, их состояние пока не известно.
Спасательные работы усложняются тем, что из-за тайфуна дороги оказались заблокированными, до места происшествия приходится добираться пешком.
Ранее оползни, вызванные тайфуном "Юту", уже унесли жизни пятерых человек в городе Батад и провинции Калинга.
Напомним, в результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.
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