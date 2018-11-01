В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
В течение 1-5 ноября во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"1-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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