Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение 1-5 ноября во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.