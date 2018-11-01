В Киеве сегодня без осадков, температура до +14°
Вечером в столице температура до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Киеве без осадков, температура до +14°.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер юго-восточный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 16:36.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+15°... +4°
- Ивано-Франковск+19°... +8°
- Киев+14°... +6°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+18°... +9°
- Львов+18°... +10°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +9°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+12°... +4°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+17°... +9°
Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+14 °
Влажность:81 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:36
Закат18:09
Видимость:16 км
Фаза луны:
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