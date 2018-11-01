Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе до +19° (карта)

08:10, 1 ноября 2018
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Практически по всей стране будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

Прогноз погоды на сегодня. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°. 

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +14°. В центре небольшая облачность, температура до +14°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН
Прогноз на 1 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней). 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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