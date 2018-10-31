Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день ноября

Погода в Украине в первый день ноября будет обусловлена антициклоном.

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Ноябрь в Украине начнется с антициклона. Дождей, а тем более снега, не ожидается.

Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, прогнозируются туманы.

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"Высокая температура воздуха с октября переходит в ноябрь: завтра в течение дня в Украине +12+17 градусов, на Западе и Юге - +15+20 градусов. Более прохладная погода ожидается в Сумской, Харьковской и Луганской областях - +9+13 градусов", - говорится в ее сообщении.

По прогнозу синоптика, немного усилится ветер. В Киеве 1-го ноября осадков не предвидится, местами туман, в течение дня около +14 градусов.

"Ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет теплым, до +9+15 градусов", - добавила Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.