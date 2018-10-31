Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день ноября
Погода в Украине в первый день ноября будет обусловлена антициклоном.
Ноябрь в Украине начнется с антициклона. Дождей, а тем более снега, не ожидается.
Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, прогнозируются туманы.
Прогноз погоды на завтра: первый день ноября в Украине будет теплым (видеопрогноз)
"Высокая температура воздуха с октября переходит в ноябрь: завтра в течение дня в Украине +12+17 градусов, на Западе и Юге - +15+20 градусов. Более прохладная погода ожидается в Сумской, Харьковской и Луганской областях - +9+13 градусов", - говорится в ее сообщении.
По прогнозу синоптика, немного усилится ветер. В Киеве 1-го ноября осадков не предвидится, местами туман, в течение дня около +14 градусов.
"Ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет теплым, до +9+15 градусов", - добавила Диденко.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что первая неделя ноября будет относительно теплой, однако уже с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.
Погода в Украине
- Винница+16°... +8°
- Днепр+12°... +5°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+7°... +2°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+15°... +10°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+17°... +9°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+20°... +11°