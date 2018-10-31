В Киеве завтра без осадков, температура до +14°

17:00, 31 октября 2018
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В столице завтра будет облачно с прояснениями.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Киеве без осадков, температура до +14°.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер юго-восточный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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