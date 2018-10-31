В Киеве завтра без осадков, температура до +14°
В столице завтра будет облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Киеве без осадков, температура до +14°.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер юго-восточный, до 4,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +8°
- Днепр+12°... +5°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+7°... +2°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+15°... +10°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+17°... +9°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 6 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:81 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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