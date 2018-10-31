В Киеве завтра без осадков, температура до +14°

В столице завтра будет облачно с прояснениями.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Киеве без осадков, температура до +14°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +14°, вечером - до +10°. Ветер юго-восточный, до 4,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 16:36.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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