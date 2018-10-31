Прогноз погоды на завтра: первый день ноября в Украине будет теплым (видеопрогноз)
Небольшое похолодание ожидается на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
Погода на завтра. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +19°.
В северных областях без осадков. Температура до +14°. В центре небольшая облачность, температура до +14°.
Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).
Прогноз погоды в Украине на четверг, 1 ноября
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +8°
- Днепр+12°... +5°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+13°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+7°... +2°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+15°... +10°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+21°... +8°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+17°... +9°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 6 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+6 °
Влажность:81 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей