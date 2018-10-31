Прогноз погоды на завтра: первый день ноября в Украине будет теплым (видеопрогноз)

Небольшое похолодание ожидается на востоке.

Завтра в Украине без осадков / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 ноября, в Украине без осадков, в большинстве областей будет тепло.

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Погода на завтра. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура до +19°.

В северных областях без осадков. Температура до +14°. В центре небольшая облачность, температура до +14°.

Согласно народному прогнозу, 1 ноября встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь - до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).

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