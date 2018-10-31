Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео)

15:51, 31 октября 2018
26
0

В Италии жертвами непогоды стали 12 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Плохая погода, которая установилась во многих европейских странах, будет держаться минимум неделю.

Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек

Об єтом пишут итальянские СМИ, говорится в сюжете ТСН.

На Апеннинском полуострове вода размывает автомагистрали. Ветер вырывает деревья и затапливает исторические достопримечательности. По последним данным, в Италии погибли 12 человек.

От непогоды пострадали и соседние Словения и Австрия. 

Напомним, во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Европа#погода#наводнение
Читайте также
Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео) Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео)
В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь
Синоптики предупреждают о тумане в Украине Синоптики предупреждают о тумане в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +16° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +16°
В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео) В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)
В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео) В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео)
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16° В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 10 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
4.8 м/с
1 %
Лента новостей