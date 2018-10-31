Непогода в Европе будет бушевать еще неделю (видео)

В Италии жертвами непогоды стали 12 человек.

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Плохая погода, которая установилась во многих европейских странах, будет держаться минимум неделю.

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Об єтом пишут итальянские СМИ, говорится в сюжете ТСН.

На Апеннинском полуострове вода размывает автомагистрали. Ветер вырывает деревья и затапливает исторические достопримечательности. По последним данным, в Италии погибли 12 человек.

От непогоды пострадали и соседние Словения и Австрия.

Напомним, во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром.