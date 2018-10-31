В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

Ожидается, что средняя температура воздуха не будет отличаться от нормальных для ноября значений.

Погодных сюрпризов в ноябре не ожидается / УНИАН

В ноябре 2018 года температура воздуха в Украине будет близкой к средним показателям этого месяца.

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Такой прогноз погоды сделали в Украинском гидрометцентре.

"Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что около средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах 25-50 мм, в горах местами 60-105 мм. Такие показатели для Карпат, Закарпатья, Прикарпатья и Хмельницкой области меньше (65-79%), для остальной территории в пределах (80-100%) средних многолетних значений.

Напомним, температура ночью 30 октября в Киеве повторила рекорд: столбик термометра не опустился ниже +12,2°.